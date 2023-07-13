Москвичам предложили построить искусственные гнезда для птиц

Присоединиться к акция "Каждому пернатому - доступное жилье" горожане могут до 31 октября

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жителям Москвы предлагают до конца октября присоединиться к специалистам Мосприроды и волонтерам в рамках акции "Каждому пернатому - доступное жилье", благодаря которой на природных территориях столицы появляются гнездовья, созданные людьми. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Акция Мосприроды "Каждому пернатому - доступное жилье" по изготовлению домиков для птиц проходит на всех природных территориях Москвы. Искусственные гнездовья можно развешивать с весны до поздней осени, ведь за один сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство. <...> Все желающие могут присоединиться к природоохранной акции до 31 октября включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в сезон гнездования разные виды птиц используют различные жилища. "Кто-то селится в дуплах деревьев, кто-то сам мастерит дом, а кто-то предпочитает устраивать семейное гнездышко в "квартирах", созданных человеком. Такие дома в зимние морозные дни птицы могут использовать и как укрытия", - отметили в пресс-службе.

Так, например, скворцы, полевые воробьи, большие синицы растят птенцов в жилье, построенном человеком. "Есть и скворечники, и синичники, и полудуплянки, и совятники, и стрижатники, и трясогузочники. <...> Название искусственного гнездовья вовсе не означает, что в них может селиться только определенный вид птиц", - добавили в ведомстве.

Как сделать дом для птиц

Изготовить домики для пернатых можно самостоятельно или со специалистами на мероприятиях, проводимых в рамках акции на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды. "Принести сделанные искусственные гнездовья можно в любую дирекцию природных территорий - контакты и адреса размещены на сайте Мосприроды. А построить "квартиру" для птиц со специалистами и вместе повесить на дерево новый дом можно на эколого-просветительских мероприятиях, список которых размещен на сайте Мосприроды", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили важность правильного выбора материалов. "Искусственные гнездовья необходимо делать из неструганных досок - массива - толщиной не менее 2 см. Если используется струганый материал, то необходимо во внутренней части домика до летка сделать засечки с помощью любого острого предмета. Это нужно, чтобы птенцы могли свободно выбираться из искусственного гнездовья как по лестнице, цепляясь за засечки своими коготками", - пояснили в департаменте.

Покрасить домик для птиц можно нетоксичными составами, например, акриловыми красками - это увеличит срок службы изделия. Рекомендуется использовать природные цвета: черный, серый, зеленый, бежевый, коричневый. Все материалы по строительству искусственных гнезд опубликованы на сайте Мосприроды, заключили в пресс-службе.

В 2022 году на природных территориях Москвы появилось более 400 жилищ для птиц. С апреля по июнь 2023 года в рамках акции специалистами Мосприроды и волонтерами подготовлено порядка 200 искусственных гнездовий.