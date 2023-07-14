Регионы России смогут получить дополнительные средства в рамках проекта "Чистый воздух"

В перечень направлений, которые могут софинансироваться за счет бюджетных средств, добавили мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на оказание поддержки регионам - участникам федерального проекта "Чистый воздух" в переводе частных жилых домов с печного отопления на котельное. Об этом сообщается на сайте правительства.

Документ, в частности, расширяет перечень направлений, которые могут софинансироваться за счет бюджетных средств в рамках такого федерального проекта. Теперь в него добавлены "мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива", поясняется в сообщении.

Такие котлы отличаются экономичным расходом топлива и экологичностью за счет значительно меньшего объема вредных выбросов в атмосферу, следует из материалов кабмина.

Участниками федерального проекта "Чистый воздух" являются 12 городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 2019 года в них проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель - сокращение количества таких выбросов и улучшение состояния окружающей среды.

"В 2023 году в федеральном бюджете на мероприятия проекта "Чистый воздух" предусмотрено более 15 млрд рублей", - напомнили в правительстве.