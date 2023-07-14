В Ростове-на-Дону выпала десятидневная норма осадков

С начала 2023 года их количество ежемесячно превышало норму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Метеорологи зафиксировали почти десятидневную норму осадков в Ростове-на-Дону в среду, когда из-за сильного дождя затопило тротуары и дороги. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

"Если взять декадную норму, которая составляет 15 мм, то у нас выпала почти декадная норма осадков за тот день. <…> Единственная станция, которая находится в восточной части Ростова-на-Дону, зафиксировала 13 мм осадков в среду, 12 июля. <…> Но в других районах города такой ливень шел, что мы понимаем, что выпало не 13 мм [осадков]", - сказала Антоненко.

По ее словам, в ближайшие три дня в Ростовской области сохранится дождливая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Как сообщил ТАСС кандидат географических наук по специальности "Метеорология, климатология, агрометеорология", доцент Южного федерального университета Александр Иошпа, количество выпадающих в регионе осадков с начала текущего года ежемесячно превышало норму.

"Все практически месяцы, за исключением февраля, было превышение по выпадению осадков. Мы сейчас пытаемся применить искусственный интеллект расчета данных. На первом этапе те прогнозы, которые мы даем на 70 дней, достаточно точные. До понедельника будут осадки, в понедельник уже такой интенсивности не будет, будут отдельные локальные дожди, более теплый воздух подойдет", - добавил он.

В среду на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, что привело к подтоплению улиц и ограничению движения на участке одной из крупнейших магистралей города - улице Малиновского, а также закрытию въезда на главный железнодорожный вокзал. Кроме того, в результате непогоды были подтоплены пешеходные переходы, и люди были вынуждены пересекать глубокие потоки воды.

О непогоде на Юге России

В этом году на Юг России многократно обрушивались залповые ливни с градом. В конце июня сильный дождь, сопровождаемый сильным ветром и градом, размеры которого в диаметре достигали 2 см, обрушился на Ростов-на-Дону, от стихии в городе пострадали десятки автомобилей. Непогода причинила значительный ущерб Краснодарскому краю.

Во вторник в Сочи была повреждена кровля школы и центра национальных культур, а также дом семьи ветерана Великой Отечественной войны, а в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС из-за подтоплений, вызванных мощными ливнями.