"Императорский маршрут" в Свердловской области получил статус национального

Такое решение принято по итогам защиты маршрута в Минэкономразвития РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. "Императорский маршрут" из Екатеринбурга в Алапаевск в Свердловской области получил статус национального. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Второй свердловский туристический маршрут получил статус национального. Как сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, решение принято 14 июля по итогам защиты "Императорского маршрута" в Минэкономразвития РФ", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года статус национального получил "Демидовский маршрут" по местам династии Демидовых в Свердловской области.

Поезд "Императорский маршрут" из Екатеринбурга до Алапаевска был запущен в феврале 2021 года. Состав оформлен в фирменном стиле крупнейшего туристического проекта России, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. Здесь организована имитирующая интерьер времен российского императора фотозона с возможностью примерить исторические костюмы, имеется аудиогид о династии Романовых на русском, английском и китайском языках. "Императорский маршрут" курсирует по выходным и праздничным дням.