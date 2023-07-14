На Кубани в Крымском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Глава района Сергей Лесь сообщил, что прогнозируют ливни и шквалистый ветер

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Крымском районе Краснодарского края из-за прогнозируемого ухудшения погоды. 15 и 16 июля в районе ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"В Крымском районе действует режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. 15 - 16 июля прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливня, грозы, града, подъемов уровней воды, шквалистого усиления ветра", - написал он.

С конца прошлой недели непогода установилась в Сочи, где прошли залповые дожди, вызвавшие подтопления. Затем во вторник в Сочи выпал град. С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население, произошли подтопления.