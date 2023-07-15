В Иркутской области вода ушла со всех подтопленных участков

Спецкомиссии оценивают причиненный ущерб

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Вода ушла со всех участков, которые были подтоплены в Иркутской области в результате дождевого поводка. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизировалась. Уровни воды в реках ниже критических отметок. Подтопленных домов и участков нет", - говорится в сообщении.

В результате повышения уровня воды в реках в 20 населенных пунктах и 18 садоводствах региона подтапливало 11 жилых домов, 763 приусадебных и садовых участка. Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб, чтобы пострадавшие жители получили денежные выплаты.