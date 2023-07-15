В рамках проекта "Своих не бросаем" отправился первый спецрейс турпоезда "В Карелию"

Поездки проходят в формате "поезд-отель"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван морально поддержать участников спецоперации и членов их семей поездками по туристическим местам страны, сообщили в субботу в Минобороны России.

РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" запустили 6 специальных рейсов туристического поезда № 936/935 "В Карелию" по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Горный парк Рускеала - Выборг - Псков - Москва. Путешествие длится 5 дней. В него отправятся участники спецоперации и члены их семей - всего 1 500 человек. В состав поезда включены вагоны-купе, вагон-душ и вагоны-рестораны. Перевозчиком и туроператором в рамках проекта является компания "РЖД Тур".

"Первый специальный рейс отправляется с Ленинградского вокзала Москвы 15 июля 2023 года, последующие рейсы - 19, 23 и 29 июля, 2 и 6 августа. Поездки проходят в формате "поезд-отель". В их программу включены экскурсии в каждом городе, остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе. Завершаться поездки будут на Ленинградском вокзале Москвы", - сообщили в Минобороны.

Экскурсионная программа начинается в Москве еще до отправления. Для желающих организованы авторские экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, а также по популярным туристическим центрам с целью ознакомления участников проекта с историей, культурой и бытом проживающих там людей, памятниками архитектуры и искусства.

В Карелии туристы посетят столицу региона Петрозаводск и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и малую архитектурную энциклопедию в Сортавала, рассказали в Минобороны.

В Ленинградской области путешественников ожидает Выборг, а в Псковской - Псковский кремль, Изборская крепость и страусиная ферма.

О проекте

В Минобороны напомнили, что это уже шестой круизный маршрут проекта "Своих не бросаем". В октябре 2022 года состоялись два рейса поезда "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Нальчик - Грозный - Дербент - Кисловодск - Ростов-на-Дону - Москва, а в ноябре-декабре - четыре круиза к российскому Деду Морозу по маршруту Москва - Великий Новгород - Горный парк Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Москва.

В феврале-марте текущего года состоялись три рейса поезда "Русский Север" по маршруту Москва - Горный парк Рускеала - Сортавала - Псков - Санкт-Петербург - Вологда - Москва, три рейса поезда "Волжский вояж" в марте-апреле по маршруту Москва - Казань - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Владимир - Суздаль - Москва, а также три рейса поезда "Серебряный маршрут" в апреле-мае по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Ярославль - Вологда - Москва.

"В январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже около 4 000 человек", - добавили в министерстве.