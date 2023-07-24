Иркутская школа детской хирургии давно известна на всю Россию. По мере ее развития Приангарье все реже отправляет маленьких пациентов лечиться в центральную часть страны. В последние годы регион сам начал принимать больше нуждающихся в помощи, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больнице, в народе Матрешке, в год проводят до 750 высокотехнологичных операций и постоянно осваивают новые методы лечения

"Если дана вторая жизнь, это не просто так". О передовой детской больнице Иркутска

Все имена в памяти

Ивано-Матренинская детская клиническая больница, история которой насчитывает почти 130 лет, в своем современном виде — это 25 клинических отделений, 700 коек, штат лучших медработников и статус одного из самых известных медучреждений Сибири и Дальнего Востока. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в больницу, это то, что здесь все друг с другом здороваются при встрече в коридорах. Даже если не знакомы. А если знакомы, то, здороваясь, шире улыбаются.

Потому и врач анастезиолог-реаниматолог Елена Соловьева, несмотря на только что закончившуюся ночную смену, встречает меня с улыбкой. Буквально через минуту к нам присоединяется заведующая реанимацией Ирина Латынцева. Разговор женщины, каждая из которых в профессии уже больше 30 лет, начинают с того, что помнят имена всех своих пациентов, со многими еще долгие годы после выписки поддерживают связь.

Заведующая реанимацией Ивано-Матренинской детской больницы Ирина Латынцева (в центре) © Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница

У обеих в мобильных телефонах фотографии и видеозаписи, которые присылают родители спасенных детей. Вот, например, фото подростка из Улан-Удэ, которого врачи Матрешки почти 10 лет назад вытащили с того света. В шесть лет у него отказали почки. Помочь мог только аппаратный диализ, но в Улан-Удэ не было специалистов. Прогноз для ребенка был неутешительный.

Завотделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №1 Оксана Обарчук тогда бросила все и умчалась в Улан-Удэ. Ее на автомобиле отвез дядя ребенка — он жил в Иркутске и пришел в Матрешку в поисках помощи.

— Она оставила тут нас на хозяйстве и уехала по зову сердца. Там провела аппаратный гемодиализ на местном оборудовании, более или менее стабилизировала ребенка, но все понимали, что его надо вывозить. Была зима, дороги замело, погода нелетная, время работало против нас. И она приняла единственно верное решение — транспортировать на поезде, — вспоминает Ирина. — А здесь по их приезде два специалиста, сменяя друг друга, несколько недель проводили непрерывную вено-венозную гемодиафильтрацию. Ребенок жив, здоров, ему сейчас 15 лет.

Сложный случай — не приговор

В коридоре реанимации есть стенд с отзывами пациентов. Это написанные детским почерком на листочках слова благодарности медицинскому персоналу. В отзывах и фотографиях, которые присылают пациенты после выписки, врачи Матрешки находят спасение от эмоционального выгорания и силы работать дальше, ведь невозможно быть равнодушным к детским трагедиям.

— Каждый ребенок проходит через сердце доктора. По-другому, мне кажется, детская больница не может работать, — говорит Елена Соловьева и, вспоминая одну из своих пациенток, не в силах сдержать слезы.

В ноябре 2022 года в больницу без сознания поступила девочка с массивным кровоизлиянием в головной мозг. Причина — артериовенозная мальформация, врожденная патология.

— Эта аномалия развития сосудов может быть у кого угодно. Если не обследовать, можно жить и не знать, пока не случится катастрофа, — объясняет доктор. Потерять пациентку могли в любую минуту.

— Несколько дней мы ее стабилизировали, понимали, что нужна серьезная нейрохирургическая операция. Ее сделали в Областной клинической больнице. Когда провожали, собирали девочку, она была с трахеостомой, разговаривать, глотать не могла, но все слышала, все понимала и очень тревожилась, — добавляет в свою очередь Латынцева.

Доктора Матрешки подбирали слова утешения. Говорили, что скоро Новый год и девочка непременно будет встречать его красивой. Операция прошла успешно. Не так давно пациентка позвонила докторам и сообщила, что с отличием окончила восьмой класс.

Врачи детской больницы могут рассказать сотни историй, как отвоевывали детей у смерти. В этом году делали ювелирную операцию ребенку с огнестрельным ранением — пуля остановилась в миллиметре от аорты, а другому пациенту создавали искусственный пищевод из тканей толстой кишки. Доктора Матешки оперировали малышку с редкой аномалией развития почки. Делали пересадку кожи годовалой девочке с очень тяжелыми некротическими изменениями кожи на ногах, всего кроха перенесла пять операций. В июне этого года вместе с коллегами из Областной клинической больницы впервые в регионе выполнили родственную трансплантацию части печени ребенку — семилетнему мальчику пересадили фрагмент органа его мамы. Такие операции детям раньше делали только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Новый опыт

За год через Матрешку проходят порядка 22 тыс. пациентов, десятая часть из которых поступают из разных регионов России. В иркутской больнице дети получают помощь по различным направлениям.

— Начиная от детской хирургии в период новорожденности, абдоминальной хирургии, урологии, нейрохирургии, нескольких направлений по педиатрической службе — это тяжелые формы бронхиальной астмы, атопического дерматита, муковисцидоза, тяжелые формы ювенильного артрита, которые лечатся генно-инженерными препаратами. Это и выхаживание новорожденных детей, рожденных весом до 1 кг. Челюстно-лицевая хирургия, — перечисляет виды помощи, которые оказывают в Матрешке, замглавврача больницы по организационно-методической работе Дмитрий Шевцов.

В Ивано-Матренинской больнице работает единственное в Иркутской области отделение, где оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь детям с врожденными и приобретенными заболеваниями челюстно-лицевой области, рубцовыми поражениями кожи. На базе отделения уже девятый год проходит благотворительная акция "Операция "Улыбка". Из разных городов страны в Иркутск приезжают пациенты с врожденными расщелинами губы и нёба. Их оперируют врачи, которые тоже съезжаются в Приангарье из разных регионов России. В этом году в рамках акции прооперировали 52 ребенка.

© Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Доктор Шевцов добавляет, что в Иркутск на лечение приезжают не только из регионов Сибири и Дальнего Востока, но даже из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом из Иркутска в федеральные центры пациентов стали отправлять реже. Например, с язвенными колитами и болезнью Крона теперь умеют справляться в Матрешке.

— Буквально недавно стали с этими пациентами очень тесно работать, имеем уже определенные навыки, результаты. Пациент может обратиться к нам, мы все исследования сделаем здесь. И если потребуется какая-то помощь главных специалистов РФ, можем через телемедицину провести консультацию. Раньше мы в год, наверное, порядка 100 человек направляли в тот или иной федеральный центр. Сейчас это, может, человек 10 в год, — говорит замглавврача.

А еще за последние годы врачи иркутской больницы освоили лечение пациентов генно-инженерными препаратами. Если раньше через такую терапию в Матрешке проходили один-два пациента в год, то сейчас их около 30.

Передовое оснащение и вера в чудо

Большим подспорьем умелым докторам в спасении юных жизней служит современное оборудование, которое стараются обновлять регулярно, причем не только за бюджетный счет. Поддержку в оснащении оказывают крупные предприятия региона.

Получившая название в честь своих основателей — купцов Ивана и Матрены Базановых, сегодня больница располагается в нескольких корпусах, один из которых является памятником архитектуры конца XIX века, а еще один построен всего 10 лет назад. Но даже за это десятилетие новый блок претерпел изменения, потому что медицина, как отмечает Шевцов, развивается стремительно:

— На тот момент, когда блок вводился в эксплуатацию, были свои медицинские технологии, но с каждым годом они улучшаются, по некоторым направлениям, как, например, офтальмология, просто космическими темпами. То оборудование, которое у нас было даже пять лет назад, уже не используется, потому что есть новое. У нас произошли апгрейды операционных.

Исторический корпус Ивано-Матренинской детской больницы © Светлана Латынина/ ТАСС

Кстати, в 2013 году, когда вводили новый корпус, Матрешка стала первой за Уралом больницей, где появилась интегрированная операционная.

— Ведь хирург должен оперировать, а не думать о том, как у него ребенок уложен на стол, как настроен свет, — поясняет Шевцов. — Стоит пульт управления, и операционная сестра либо врач-анестезиолог могут управлять операционной так, как нужно хирургу.

По распоряжению Минздрава Иркутской области Ивано-Матренинская больница стала ресурсно-методическим центром по оказанию ранней помощи. Это означает, что теперь врачи Матрешки курируют пациентов с момента рождения до трех лет, если у них есть проблемы со здоровьем. То есть ребенком занимается не только врач на поликлиническом участке, который зачастую даже не знает, как с юным пациентом правильно поступить.

В Матрешке о детском здоровье заботятся не только с помощью медицинских манипуляций. Чтобы задавать ребятишкам правильный настрой, проводят различные мероприятия, приглашают клоунов и творческие коллективы. В этом активно помогает благотворительный фонд "Я — волонтер". Добровольцы часто привозят в больницу огромные коробки или пакеты с карандашами, книжками, пластилином, а еще расписывают стены в отделениях, чтобы маленького пациента вели в кабинеты не скучные стрелочки, а герои сказок. Таким образом, говорят врачи, неплохо получается поддерживать боевой дух не только у малышей, но и у их мам.

— Наш главный врач, Владимир Новожилов, считает: если мы можем помочь, мы должны помочь. И неважно, где пациент живет, — подводит итог нашему разговору Ирина Латынцева.

И даже докторам, которые, кажется, могут все, не чужда вера в чудо.

— Я всегда родителям говорю: то, что случилось, — это чудо. Если ребенку дана вторая жизнь, то это, наверное, не просто так. Я уверена: если ребенок, который был на волосок от гибели, остался жив, он имеет особое предназначение, — добавляет Елена Соловьева.

Светлана Латынина