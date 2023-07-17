В Иркутской области реконструируют здание под центр реабилитации военных

На эти цели регион планирует вложить 1 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Иркутская область вложит порядка 1 млрд рублей в реконструкцию здания, в котором планируется открыть реабилитационный центр для военнослужащих и ветеранов боевых действий. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы приобрели здание, оно пока в неудовлетворительном состоянии, будем делать реабилитационный центр для наших сотрудников, где-то порядка 1 млрд рублей затратим на реконструкцию. В целом мы понимаем, что у нас где-то 16 тыс. ветеранов боевых действий, и, если [реабилитационный центр] на 150 койко-мест, в принципе, для них это будет очень удобно", - сказал Кобзев.

Он уточнил, что реабилитационный центр будет открыт в городе Саянске, который находится примерно в 300 км от Иркутска. "Там и железнодорожный транспорт, и автобусы будут ходить, мы будем это делать", - добавил Кобзев.

Глава Приангарья также передал президенту групповое фото военнослужащих из Иркутской области, находящихся в зоне специальной военной операции. "Они точно не подведут, сибиряки - надежные ребята, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью", - сказал Кобзев, отметив, что 192 жителя региона награждены государственными наградами - орденами, медалями. Из них самый молодой - Герой России, рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте 2022 года, он закрыл собой гранату и тем самым спас однополчан.