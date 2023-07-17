В регионах Поволжья ожидается дождливая и умеренная погода

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская отметила, что это связано с вихрем, который кружит над южным Предуральем

ТАСС, 17 июля. Циклон на текущей неделе сформирует в регионах Приволжского федерального округа дождливую и умеренно теплую погоду, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Неделя началась на большей части Приволжского федерального округа если не дождливой, то достаточно облачной погодой. Связано это с вихрем, который кружит сейчас над южным Предуральем, под его влияние попадает южная часть средней Волги, при этом северные районы округа находятся под влиянием антициклона, сегодня там солнечно и сухо. На неделе циклон из южного Предуралья уйдет на Урал, но с северо-запада придет новый циклон, и новая порция дождей постепенно захватит все Поволжье. Погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями, температурный режим ожидается в пределах нормы, будет умеренно тепло", - сказала Котилевская.

По ее словам, в Уфе сегодня 20-22 градуса, дожди с грозами, причем осадки сохранятся до четверга, хотя и станут менее интенсивными. Температура воздуха в конце недели поднимется до 25 градусов, но к выходным снова начнутся дожди с грозами. В Оренбурге завтра тоже дожди и грозы, пасмурно, температура воздуха 20-22 градуса, начиная со среды дожди станут мене продолжительными, воздух прогреется до 25 градусов. Вторая половина недели в Оренбурге будет солнечной, температура поднимется до 26 градусов, а к выходным - до 28 градусов.

Под влиянием циклона сейчас и Самара, где сегодня и завтра воздух не прогреется до более чем 25 градусов, и ожидаются кратковременные дожди, однако начиная со среды будет солнечно. В Саратове всю первую половину недели ожидается ветер с порывами до 12-13 метров в секунду, начиная со вторника и до пятницы температура воздуха будет около 25-27 градусов, осадков не ожидается. В Пермском крае, по данным Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), прогнозируется большое количество осадков, причем во все дни, за исключением среды, ожидаются ливни. В четверг синоптики прогнозируют дожди и грозы на востоке Пермского края, усилится юго-западный ветер, с пятницы до воскресенья сохранится умеренно теплая погода с локальными ливнями и грозами ежедневно, температура воздуха существенно не изменится и составит 19-24 градуса.

В Казани, по словам Котилевской, влияние циклона минимально, дожди в первую половину недели маловероятны, воздух прогреется до 23-25 градусов, при этом будет дуть северный ветер с порывами до 10-12 метров в секунду. Со среды возможны дожди, во второй половине недели температура уже будет не более 20 градусов. В Пензе вероятность дождей небольшая, при этом ожидается северный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду, а температура будет держаться в пределах 22-24 градусов. В Саранске также ветрено, в середине недели порывы ветра будут достигать 17-19 метров в секунду.

В Нижнем Новгороде сегодня солнечно, завтра ожидается 26 градусов тепла, в среду возможны дожди с грозами, температура воздуха опустится до 20 градусов. Кратковременные дожди сохранятся в четверг и пятницу. В Кирове первая половина недели также пройдет без осадков, будет солнечно и тепло: сегодня и завтра - 24-26 градусов. В среду станет больше облаков, в четверг пойдут дожди и похолодает до 20 градусов.

Дождливые рекорды

Жители Поволжья продолжают бороться с последствиями осадков. В воскресенье обильные дожди в Озинском районе Саратовской области привели к затоплению домов в селе Солянка и поселке Белоглинный. В Солянке, по данным управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона, полностью затопило около 50 домов, пострадали свыше 180 человек. В понедельник вода сошла, доступ к домам открылся, сейчас проводится оценка ущерба.

Самарскую область на прошедших выходных также накрыли дожди. В понедельник специалисты сообщили, что 16 июля был перекрыт суточный максимум количества осадков. Так, на метеостанциях "Большая Глушица" и "Авангард" зафиксировали 19,3 и 20,8 мм осадков соответственно. Это выше рекордных значений 1950 и 1946 годов, отметили в Приволжском УГМС.

В Башкирии осадки позволили спасателям справиться с лесными пожарами, площадь которых достигала почти 2 тыс. га. О полной ликвидации горения в лесах в ГУ МЧС по региону сообщили в воскресенье.