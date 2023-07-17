В Карелии на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony собрали 8 куб. м вторсырья

После промышленной сортировки его направили переработчикам

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. В Карелии в рамках музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который проходил 14 и 15 июля, собрали 8 куб. м вторсырья. После промышленной сортировки его направили переработчикам, сообщили в группе министерства природных ресурсов и экологии республики в соцсети "ВКонтакте".

"В минувшие выходные Карельский экологический оператор совместно с Минприроды Карелии поддержал фестиваль, установив пункты приема отходов с контейнерами для раздельного сбора отходо, - говорится в сообщении. - 8 куб. м собранного на фестивале вторсырья отправилось на первую промышленную сортировочную линию, открытую весной в Петрозаводске, а после - направилось переработчикам".

По данным Минприроды, на фестивале Ruskeala Symphony прошла первая массовая акция раздельного сбора отходов в республике. Волонтеры Карельского экологического оператора (КЭО, входит в группу ЭкоЛайн - прим. ТАСС) рассказали гостям о принципе двухпоточной системы, а также о важности раздельного сбора отходов в регионе.

Как сообщили в пресс-службе КЭО, двухпоточная система разделения отходов официально стартовала в республике в апреле 2023 года. Петрозаводск стал отправной точкой, где на контейнерных площадках расставили новые желтые контейнеры для накопления сразу пяти основных фракций, пригодных для вторичной переработки - пластика, бумаги, стекла, металла и тетрапака. Также в республике проходит комплексная экообразовательная программа, направленная на практически все возрастные аудитории. Она обучает жителей региона базовым принципам экологического образа жизни.

Фестиваль Ruskeala Symphony проходит ежегодно в Карелии с 2017 года. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. Организаторами мероприятия выступают правительство Карелии, министерство культуры региона, карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала". По предварительным данным, в 2023 году фестиваль посетили более 7 тыс. человек.