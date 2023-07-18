Ленобласть совместно с ДОСААФ организует для молодежи обучение управлению беспилотниками

Рассматривается возможность включить уроки в программу по труду для старшеклассников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. В Ленинградской области организуют для молодежи совместно с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) обучение управлению беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"ДОСААФ станет партнером Ленобласти в организации подготовки ребят, которые хотят обучиться управлению беспилотниками, навигационными системами, спецтранспортом и средствами РЭБ. Возможности для объединения усилий по военно-патриотической подготовке обсудили в Москве с председателем Общества генерал-полковником Александром Калмыковым", - написал губернатор.

В Ленинградской области ранее обсуждалась инициатива восстановить технические кружки и классы по авиамодельному спорту, рассматривается возможность включить эти уроки в программу по труду для старшеклассников. Дрозденко высказал мнение, что "и взрослым, и детям нужны возможности научиться управлению беспилотниками: дроны используют пожарные, спасатели, экологи, полиция".