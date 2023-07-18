К 300-летию Екатеринбурга разработали серию изделий из фарфора

Ее планируют тиражировать в магазинах города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Серию кружек из фарфора к 300-летию Екатеринбурга разработали и представили участники лаборатории "Антихрупкость". Их дизайн будет совпадать с пятью конструктивистскими зданиями города, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС арт-директор фарфоровой лаборатории "Антихрупкость" Алина Айфо Рахматулина.

"В целом, из интересного, это то, что создалась одна форма единая, но в зависимости от того, какое изображение на нем, мы можем узнавать разные образы. Всего таких кружек будет пять. Одна будет по гостинице "Исеть", одна - по "Белой башне", еще одна - по "Дому печати", по разным зданиям они будут угадываться", - сказала арт-директор с уточнением, что серию планируют тиражировать в магазинах Екатеринбурга.

Как добавил креативный директор кластера "На заводе" Илья Орлов-Бунин, такую тему выбрали из-за архитектурных особенностей Екатеринбурга.

Лаборатория "Антихрупкость" проходит с января 2023 года на заводе "Фарфор Сысерти". Задача организаторов - превратить фарфоровый завод в прогрессивное место силы для креативных стартапов и развития творческих способностей.

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Ожидается, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.