"Волгабас" устроит дополнительную проверку автобусов из-за аварий в Петербурге

По данным компании, все инциденты, связанные с возгоранием автобусов, произошли во время тестирования транспортных средств после ремонта или перегона техники на ремонтные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Волгабас" проведет дополнительные проверки автобусов, поставляемых в Петербург, совместно с эксплуатирующими организациями в связи с рядом инцидентов и аварий, произошедших в 2023 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Возникший летом 2023 года ряд инцидентов и аварий сразу у нескольких производителей пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том числе нескольких единиц техники нашей марки, стали основой для внедрения ряда усовершенствований в уже произведенную технику Volgabus", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что все инциденты, связанные с возгоранием Volgabus в Санкт-Петербурге летом 2023 года, произошли во время сервисной обкатки (тестирования после ремонта) или перегона техники на ремонтные работы. Ни один из автобусов, работавших на линии, не пострадал, инцидентов и аварий с ними не зафиксировали.

14 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков после выездного совещания с перевозчиками и представителями заводов - изготовителей автобусной техники на площадке Автобусного парка №3 принял решение о приостановке "Пассажиравтотрансом" эксплуатации партии из порядка 30 автобусов Volgabus, поступивших в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Поляков также приостановил приемку 98 автобусов этой же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям.

Руководителям заводов - производителей автобусов МАЗ и Volgabus поручили разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества. Перевозчикам будет необходимо усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатации на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам Полякова, на 5 тыс. эксплуатируемых автобусов приходилось около 12 инцидентов, при этом ни один пассажир не пострадал.