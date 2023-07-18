В Гатчинском дворце рассчитывают восстановить дореволюционную популяцию парковых лебедей

В музее-заповеднике появились две новые пары птиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Гатчина" поселил две пары лебедей на Белом озере дворцового парка. Уже почти пять лет в музее-заповеднике ожидают появления птенцов, администрация рассчитывает на то, что лебединые пары по имени Кай и Герда, а также Амур и Психея принесут потомство, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов.

"В царские времена здесь было несколько пар лебедей, пять-семь, мы хотели, чтобы это количество и было. Мы надеялись на то, что первая пара принесет потомство. К сожалению, минуло уже почти пять лет, никакого продолжения потомства мы не видим. Сейчас мы взяли две новые пары лебедей и надеемся, что все-таки наши мечты по увеличению численности лебедей в парке осуществятся" - поделился директор музея-заповедника.

Парк при Гатчинском дворце, разбитый еще во второй половине XVIII века, известен среди туристов, в том числе, обитающими в его водоемах лебедями. Недавно овдовевшего лебедя по кличке Георгий перевезли с дворцовой территории в Охта Парк, где для него создали все условия. Теперь специалисты парка будут ожидать потомства от новых пар лебедей, приехавших из питомника в Чехове.

Василий Панкратов отметил, что с начала 2023 года среди туристов растет популярность Гатчинского дворца - число посетителей объекта культурного наследия выросло на 30% по сравнению с 2022 годом, музей принял 115 тыс. человек. Причем, по словам директора, рост идет уже второй год подряд, в 2022 году прирост по сравнению с 2022 годом составил также 30-40%.

При этом с недавнего времени вход во Дворцовый парк в Гатчине стал платным. Тем не менее, уже за два месяца действия новой системы через него прошли около 200 тыс. посетителей. В то же время жители самой Гатчины имеют право на абонемент с неограниченным количеством посещений, с конца апреля таких абонементов продали около 35 тыс.