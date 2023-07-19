В Хабаровском крае начнут выдавать сертификаты на услуги бездомным

Сертификат будет включать возможность временного проживания, бесплатного питания или продуктового набора

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в Хабаровском крае начнут выдавать людям без определенного места жительства сертификаты на услуги. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Власти подготовят 170 сертификатов, по которым гражданин без определенного места жительства сможет выбрать обслуживающую организацию. Документ будет включать набор базовых услуг. Такой формат позволит реализовать механизм социального заказа, апробация которого сейчас идет в регионе", - говорится в сообщении.

Сертификат будет включать возможность временного проживания, бесплатного питания или продуктового набора. Эти услуги будут предоставлять НКО по предъявлению документа.

Мероприятия запланированы в рамках реализации федерального закона о соцзаказе. Федеральный закон о соцзаказе был принят в 2020 году. Его цель - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды. Социальный заказ - это инструмент оплаты услуг организаций, которые были привлечены к оказанию государственных и муниципальных услуг. В Минсоцзащиты региона уточнили ТАСС, что мероприятия начнутся в Хабаровске в этом году.

При реализации пилотного проекта используется альтернативный способ взаимодействия государственной и негосударственной сфер. Для этого используются специальные сертификаты. Через них обеспечивается возможность привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг.

Список поставщиков услуг будет формироваться по результатам конкурса. В нем будут представлены сразу несколько НКО как альтернатива государственным учреждениям.