Пассажиропоток аэропорта Благовещенска вырос на 18% за полгода

Самыми популярными, как и в 2022 году, остаются прямые рейсы в Москву

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в международном аэропорту Благовещенска в Амурской области за первое полугодие составил более 417 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 18%, сообщила в среду пресс-служба воздушной гавани.

"Пассажиропоток в Международном аэропорту Благовещенск им. Н. Н. Муравьева-Амурского по итогам первого полугодия 2023 года превысил 417 тыс. человек. В сравнении с таким же периодом 2022 года пассажиропоток увеличился на 18%. Тогда услугами благовещенского аэропорта воспользовались 353 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

Самыми популярными, как и в 2022 году, остаются прямые рейсы в Москву. За первое полугодие пассажиропоток в московский аэропорт Домодедово составил 134,5 тыс. человек. На втором месте по популярности оказались рейсы в Новосибирск. Тройку лидеров замыкает красноярское направление.

Также рост пассажиропотока зафиксирован во Владивосток, Екатеринбург и Южно-Сахалинск. А рекордсменом по темпам роста стало иркутское направление: за первое полугодие в регион отправились более 22 тыс. пассажиров, в то время как за аналогичный период 2022 года было перевезено только 212 человек.

По части внутрирегиональных рейсов, напротив, наблюдается снижение потока. В столицу Байкало-Амурской магистрали - Тынду - и обратно перевезено порядка 3 тыс. пассажиров, что на 1 тыс. меньше, чем в прошлом году. Рейсами между Благовещенском и Зеей воспользовались 1,3 тыс. пассажиров, что на 1,5 тыс. меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Всего в первом полугодии в этом году из Международного аэропорта Благовещенск выполнялись регулярные пассажирские рейсы по 16 направлениям.