Горсовет Омска передал бывший кадетский корпус региону для создания казачьего корпуса

Здание является памятником архитектуры федерального значения

ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Городской совет Омска принял в среду решение передать земельный участок и комплекс бывшего кадетского корпуса в центре города правительству Омской области, передает корреспондент ТАСС. В памятнике архитектуры федерального значения, который находится в аварийном состоянии, после реконструкции планируется открыть казачий кадетский корпус.

"Поступило предложение, что правительство Омской области на базе бывшего Омского кадетского корпуса будет создавать казачий корпус федерального уровня. [Комплекс с земельным участком] будет передаваться в собственность Омской области", - сказал председатель горсовета Владимир Корбут. Депутаты приняли решение передать комплекс в собственность региона.

В штабе Сибирского войскового казачьего общества ТАСС отметили, что создание в этом комплексе казачьего кадетского корпуса вернет ему историческое предназначение, поскольку именно здесь изначально с 1813 по 1826 год размещалось Омское войсковое казачье училище. "Это будет учреждение наподобие казачьих корпусов, которые есть в Краснодарском крае и Ростовской области, - рассказал собеседник агентства. - Они занимаются воспитанием подрастающего поколения именно казачьей направленности".

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года вернувшимися с Отечественной войны 1812 года казаками. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

Летом 2020 года Омский кадетский корпус отменил набор из-за аварийного состояния здания, а уже проходящие обучение кадеты провели учебный год в кадетских училищах в других городах. Всего за год в Омске Минобороны РФ построило новый комплекс для кадетского корпуса, включающий главное учебно-административное 3-этажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовую на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт.