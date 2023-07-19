В Иркутске представили редкие фотографии семьи писателя Виктора Астафьева

Экспозиция открылась в рамках межрегионального музейного проекта "Сибирский литературный треугольник"

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Редкие фотографии семьи писателя Виктора Астафьева и документы, рассказывающие о разных этапах его жизни, представили в Иркутске на выставке из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. Экспозиция открылась в рамках межрегионального музейного проекта "Сибирский литературный треугольник", посвященного творчеству трех писателей - Астафьева, Распутина, Шукшина. Об этом сообщила на открытии выставки министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

"Сибирский литературный треугольник" - это межрегиональный туристический маршрут, посвященным трем писателям. Он объединяет родину Астафьева - село Овсянка в Красноярском крае, родину Шукшина - село Сростки в Алтайском крае и город Иркутск, где жил и работал Распутин. В этих местах проводят тематические выставки и другие мероприятия.

"Это такое межмузейное сотрудничество, которое сложилось в результате этого проекта, когда здесь и сейчас в Иркутске "встретились" Виктор Петрович Астафьев, Василий Макарович Шукшин, Валентин Григорьевич Распутин. Это залог долгосрочного сотрудничества, основанного на любви к нашим писателям", - сказала министр.

На выставке о жизни и творчестве Астафьева можно увидеть профессиональные документы и редкие семейные фотографии, узнать о детдомовском детстве писателя, военных годах, трудовых послевоенных буднях, встречах писателя с государственными и общественными деятелями, с писателями и актерами, рыбаками и охотниками, родственниками, школьниками и студентами. В 2024 году в России будет отмечаться 100 лет со дня рождения писателя.

В рамках проекта "Сибирский литературный треугольник", запущенного Красноярским краевым краеведческим музеем, Всероссийским мемориальным музеем-заповедником В. М. Шукшина, Иркутским областным краеведческим музеем им. Н. Н. Муравьева-Амурского, в Иркутске также проведут пешие экскурсии. Участники посетят выставки, посвященные Астафьеву и Шукшину.

Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Он стал автором автобиографического сборника рассказов "Последний поклон", романа "Тают снега", повестей "Царь-рыба", "Пастух и пастушка", пьесы "Прости меня" и других произведений. Лауреат Государственной премии СССР (1978, 1991 годы), Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1975 год) и Государственной премии РФ (1996 год, 2004-й - посмертно), Герой Социалистического Труда (1989 год).

Выставка о династии Романовых

В среду в Иркутске также открылась выставка, посвященная 410-летию со дня воцарения династии Романовых на российском престоле. Экспозиция собрана из фондов Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева, который обладает богатейшей коллекцией, связанной с династией Романовых. В нее входят произведения живописи, графики, скульптуры: портреты членов императорского семейства, их сподвижников-иркутян, произведения декоративно-прикладного искусства, имеющие отношение к династии. На выставке представлена лучшая часть этой коллекции вместе с материалами из музейного архива и библиотеки.

Выставки стали частью программы всероссийского проекта "Музейные маршруты России", который в среду открылся в Иркутской области. Проект реализуется с 2021 года с целью развития межмузейного сотрудничества и отрасли в целом. В рамках проекта в Иркутской области разработают и представят новые экскурсии и музейные маршруты, проведут публичные лекции экспертов в области музейного дела, презентуют выставочные проекты. Также состоится подписание 16 соглашений о сотрудничестве между музеями Иркутской области и других регионов страны.