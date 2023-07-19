Экологи предложили дать Донецкому кряжу статус национального парка для защиты животных

Специалист-эколог Аркадий Кудзоев отметил, что это позволит защитить находящихся там редких, в том числе краснокнижных, животных

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Присвоение ландшафтно-рекреационному парку Донецкий кряж, расположенному в Донецкой Народной Республике, статуса национального позволит защитить проживающих там редких животных, повысить его экономические показатели и туристическую привлекательность. Об этом сказал в ходе прошедшей в среду в Москве выставки-конференции "Донбасс необычайный" специалист-эколог Аркадий Кудзоев.

"Текущий статус - ландшафтно-рекреационный парк - не в полной мере позволяет обеспечить сохранение уникальной флоры и фауны Донецкого кряжа, при этом возможность изменения категории существует. <…> Мы предлагаем рассмотреть вопрос об изменении категории ландшафтно-рекреационного парка Донецкий кряж на национальный парк", - сказал Кудзоев, добавив, что в законодательстве нет противоречий для такого изменения.

По его словам, получение Донецким кряжем статуса национального парка позволит защитить находящихся там редких, в том числе краснокнижных, животных за счет расширения территории. Кроме того, статус нацпарка повысит имиджевую и медийную составляющую ДНР, а также позволит улучшить экономические показатели и ценность прилегающих к парку территорий.

Как отметил Кудзоев, следующим этапом может стать развитие экотуризма на территории Донецкого кряжа. "В перспективе можно будет рассмотреть отдельные зоны парка и прилегающие к нему территории как площадки для развития экологического туризма, который в последнее время набирает большую популярность", - пояснил эксперт.

Согласно информации, представленной в его презентации, на территории Донецкого кряжа обитают 504 вида насекомых, порядка 200 видов позвоночных животных, среди которых 42 вида млекопитающих, 127 видов птиц, 22 вида рыб, 7 видов пресмыкающихся и 2 вида земноводных. Общая площадь парка составляет 75 кв. км.