На Алтае оштрафовали пилота за посадку и взлет рядом с АЗС

Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей

ТАСС, 20 июля. Пилота частного вертолета оштрафован на Алтае на 20 тыс. рублей за посадку и взлет вблизи АЗС и линии электропередачи. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По инициативе прокурора частный пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в июне 2023 года житель Новосибирска осуществил посадку и взлет вертолета Robinson R44 рядом с автозаправкой и электролиниями в селе Акташ Республики Алтай с грубым нарушением норм безопасности.