Поселок Эльбан в Хабаровском крае защитили от паводков за счет расчистки русла реки

Стоимость работ составила почти 30 млн рублей

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Работы по расчистке русла реки Эльбан для защиты одноименного поселения досрочно завершили в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов края - начальник управления земельных и водных ресурсов Константин Третьяков.

"Подрядчик работал ударными темпами без выходных и праздников, по плану срок окончания всех мероприятий стоял на ноябрь, но удалось завершить досрочно. Ситуация у поселения должна улучшиться", - сказал Третьяков.

Работы велись на реке Эльбан и ее притоке - реке Савой-Хайчон. Всего, как уточнил Третьяков, было расчищено 2 км 177 м русла. Стоимость работ составила порядка 29 млн 850 тыс. рублей.

Эльбан расположен в Амурском районе в долине одноименной реки в 20 км от берега Амура. На реке Эльбан из-за паводков и завалов деревьев образовался залом и она изменила русло. В результате стало подтапливать сельхозземли, дома и дворы в Эльбане. В поселке проживает около 10,1 тыс. человек.

В Хабаровском крае сотни малых рек, засоренные реки нередко подтапливают территории во время таяния снегов и ливней, в том числе и те, на которых есть жилье. В регионе в связи с участившимися случаями подтопления проводятся работы по предупреждению негативного воздействия вод. По информации с сайта правительства Хабаровского края, в этом году начата расчистка и дноуглубление русла реки Правая Березовая на территории Железнодорожного района Хабаровска на сумму свыше 7 млн рублей. Река будет расчищена до конца 2024 года.

Регион присоединился к федеральному проекту защиты малых рек, согласно которому в 2023-2025 годах будут расчищены реки Гнилая Падь, Полежаевка, Черная речка, а в 2025 году - реки Силинка, Кия и Красная Речка. На эти цели предусмотрено 130 млн рублей.