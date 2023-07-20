Во Владивостоке в дни проведения ВЭФ ограничат дорожные работы и движение большегрузов

Запретят также парковку и остановку транспорта на Университетском проспекте острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Движение большегрузов, дорожные работы, а также парковку на Университетском проспекте на острове Русском ограничат во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба городской администрации.

"С 10 по 13 сентября в городе будет запрещено движение большегрузов. Помимо этого, запрещена перевозка опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, а также вооружения и боеприпасов. Движение тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, будет запрещено по автомобильной дороге полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл - мостовой переход "Остров Русский". Также под запретом будут парковка и остановка транспорта на Университетском проспекте острова Русский", - говорится в сообщении.

В эти дни в том числе будет ограничено проведение дорожных и земляных работ, а также гидравлических испытаний на коммуникациях.

ВЭФ пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.