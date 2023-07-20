Большинство свердловских муниципалитетов показали равный уровень устойчивости

В регионе оценивали динамику численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, доходы бюджетов и другие показатели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Муниципалитеты Свердловской области показали равный уровень устойчивости социально-экономического развития. Лидером пилотного рейтинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на Урале стал Екатеринбург с индексом устойчивости в 52,98 балла, говорится в исследовании вуза, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Эксперты Президентской академии на Урале составили первый рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Свердловской области. <...> Расхождение со средним по области значением, как правило, не превышает 5-8 баллов. Близкие показатели имеют разные по численности, экономическому профилю и местоположению территории. Такую однородность эксперты считают достаточно неожиданным результатом", - говорится в исследовании.

Рейтинг социально-экономической устойчивости муниципалитетов Свердловской области впервые составлен уральской академией. Его цель - дать комплексную оценку ситуации в муниципальных образованиях. Это поможет прогнозировать их перспективы и риски, анализировать эффективность господдержки местного уровня власти. Еще одна задача рейтинга - способствовать распространению лучших практик муниципального управления.

Основой для рейтинга стали 15 экономических и социальных индикаторов: динамика численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, объем инвестиций, доходы бюджетов, средняя зарплата и др. Индекс Екатеринбурга, возглавляющего рейтинг, - 52,98 балла. При этом медианный показатель для всех муниципалитетов региона - 27,45 балла, а худший - у Махневского муниципального образования - 17,61 балла. За Екатеринбургом следуют 4 муниципалитета с индексом более 40 баллов - это Сысертский городской округ, занявший второе место в рейтинге, Красноуфимский городской округ, Верх-Нейвинский и Заречный.

"Одним из треков развития Президентской академии является усиление ее функций как аналитического центра и экспертной площадки. В связи с этим в нашем вузе разрабатывается экосистема рейтингов, относящихся к различным сферам жизни общества. Их миссия - полнее оценить потенциал уральских регионов и выявить дополнительные ресурсы для устойчивого развития", - отметил директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС Олег Васильевич Гущин. Такие рейтинги планируется составить и для других регионов Урала.