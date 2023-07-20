В Омской области сельским ветеринарам будут выплачивать до 500 тыс. рублей

Выплата начнет действовать в 2024 году для специалистов со стажем от трех лет

ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, где в последние годы произошли вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней, приняли решение выплачивать единоразово с 2024 года молодым работникам ветеринарных служб на селе от 300 до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Виталий Хоценко.

"Молодые сельские ветеринары, работающие в бюджетных организациях, получат до 500 тыс. рублей. Выплата начнет действовать в 2024 году для специалистов со стажем от трех лет. Такое решение приняли сегодня на заседании регионального правительства. Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тыс. рублей будут получать врачи, а 300 тыс. рублей - специалисты со средним профессиональным образованием", - написал Хоценко.

В пресс-службе правительства Омской области уточнили, что специалист после получения выплаты обязан проработать в бюджетных учреждениях ветеринарии не менее трех лет. Если ветеринар уволился и не трудоустроился в другое учреждение в течение месяца, он обязан будет вернуть выплату.

В 2017 году в Омской области произошла вспышка африканской чумы свиней, очаги этого заболевания были зарегистрированы более чем в 40 населенных пунктах. В результате поголовье свиней сократилось на 20,6 тыс. животных. Птичий грипп в этом регионе был выявлен в 2020 году, заболевание затронуло 29 поселений и Иртышскую птицефабрику, где было уничтожено более 1,5 млн птиц.

Как уточнили ТАСС в омском Минсельхозе, решение проблемы обеспечения кадрами ветеринарных служб на селе крайне важно для борьбы с подобными заболеваниями. Только за прошлый год рабочие группы по профилактике возникновения и распространения особо опасных болезней животных и птиц провели более 2,77 тыс. мероприятий, проверили около 53 тыс. хозяйств.