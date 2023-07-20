В Уссурийске в празднике первого меда примут участие ведущие пчеловоды Приморского края

Для гостей запланирована большая концертная программа, конкурсы, розыгрыши призов, дегустация

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Ведущие пчеловоды Приморского края примут участие в ярмарке "Праздник первого меда", которая пройдет в Уссурийске 28-30 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Лучшие пчеловоды Приморья примут участие в медовой ярмарке "Праздник первого меда". Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля в Уссурийске. Для гостей запланирована большая концертная программа, конкурсы, розыгрыши призов, дегустация, выставка изделий ручной работы", - сообщила пресс-служба.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, на ярмарке представят свою продукцию пасечники из Анучинского, Черниговского, Октябрьского и Партизанского муниципальных округов, Кировского и Михайловского районов, городов Уссурийска и Лесозаводска, говорится в сообщении. Пчеловоды представят липовый мед урожая 2023 года и осенний цветочный мед, пыльцу, пергу, восковые и косметические изделия.

Как отмечают в пресс-службе, приморский мед был представлен в рамках дней Приморского края на 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая прошла с 15 по 19 июня. Ранее губернатор региона Олег Кожемяко заявлял, что липовый мед из приморской тайги высоко ценится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в сообщении.

Глава региона также отмечал ранее, что у властей Приморья есть интерес к возможности открыть в Харбине представительство Приморского края для реализации продукции сельского хозяйства с использованием льготных режимов свободной зоны: приморские производители готовы реализовывать мед, кукурузу, сою, рыбу и другую экологически чистую продукцию, говорится в сообщении.