В Иркутске более 1,8 тыс. военных строителей возводят суворовское училище

Объект посетили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Игорь Кобзев

ТАСС, 20 июля. Строительство Иркутского суворовского военного училища ведется по графику, на площадке работают более 1,8 тыс. военных строителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Строительство Иркутского суворовского военного училища ведется круглосуточно. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) значительно нарастили мощности - сейчас на строительной площадке работают более 1 800 человек и 200 единиц техники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Объект в четверг посетили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как напомнил Иванов, это будет первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе. "Оно создается в историческом месте, поэтому здесь большой объем реставрационных работ, плюс возведение новых объектов. Военные строители справляются с такими непростыми задачами. Темп хороший, работы идут на нескольких площадках одновременно. График соблюдается", - процитировали в МО РФ Иванова.

Строители в здании основного корпуса будущего училища уже завершают реставрационные работы: провели усиление стен и монтаж перекрытий, обустроили кровлю, протянули инженерные сети. На данный момент идет внутренняя отделка помещений, оштукатуривание и покраска фасада. Кроме того, реставрационные работы продолжаются в манеже - отдельно стоящем корпусе, где разместятся два спортзала и классы дополнительного образования.

В Минобороны РФ уточнили, что готовность трехэтажного спального корпуса, который возводится с нуля, составляет 95%. На втором этапе строительства предстоит возвести крытые бассейн и автостоянку. Иркутское суворовское училище, которое будет рассчитано на 420 воспитанников, в этом году примет 180 человек. Оно откроется 1 сентября.

В здании 1912 года постройки, где будет располагаться училище, изначально находилась военная гимназия, позже учились курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

В новость была внесена правка (11:50 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.