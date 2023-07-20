В Новосибирске рассматривают три площадки под создание центра беспилотников

В регионе также пройдут соревнования дронов

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассматривают три площадки под создание многопрофильного научно-производственного центра испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Мануйлова в пресс-центре ТАСС.

"У нас сегодня существуют три варианта, на какой площадке возможно создание этого центра. В первую очередь этим занимаются совместно Миннауки и Минпромторг региона с крупнейшими производителями", - сказала она, уточнив, что это может быть неиспользуемая сейчас уже созданная инфраструктура или территории технопарков.

Мануйлова пояснила, что национальный проект "Беспилотные авиационные системы" должен быть принят в сентябре. По ее словам, на базе центра беспилотников в Новосибирске планируется решать производственные задачи, готовить кадры для управления БПЛА, создать необходимое нормативное регулирование. "Кроме этого, центр должен стать своеобразным технопарком, который позволяет всем нашим многочисленным "гаражным новаторам", усовершенствовать свою продукцию и вывести на рынок, сделать производство рентабельным, оказав те меры поддержки, которые сегодня мы оказываем нашим предпринимателям в других сферах", - добавила она.

Весной вице-губернатор региона Сергей Семка сообщил, что серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" планируется начать в Новосибирске в течение двух лет. Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 "Охотник" состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова в декабре 2021 года.

"Архипелаг-2023"

Он также сообщила, что больше 100 соревнований для БПЛА в различных категориях проведут в Новосибирской области в рамках интенсива "Архипелаг-2023".

"Более 100 разнообразных соревнований дронов будет проведено на трех основных площадках. Они будут разными по типам: и военно-тактические, и спортивные, и технологические соревнования для разных по уровню подготовки участников, начиная любителями и заканчивая полупрофессионалами и профессионалами", - сказала Мануйлова, уточнив, что 70 из этих состязаний будут проводиться впервые.

Соревнования пройдут на полигоне военного училища, на аэродроме в окрестностях микрорайона ОбьГЭС, а также в закрытых залах спорткомплекса Новосибирского государственного университета.

Одним из итогов "Архипелага" станет создание Книги рекордов НТИ в сфере БАС, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения. Безопасность будет обеспечена выделением отдельной зоны для зрителей, ограничением доступа посторонних и ограничениями в использовании БПЛА.