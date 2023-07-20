В Кузбассе проведут соревнования по паралимпийским видам спорта для ветеранов СВО

Среди них - пулевая стрельба, стрельба из лука, баскетбол, фехтование в колясках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Проведение первых соревнований среди ветеранов специальной военной операции (СВО) планируется летом в Кузбассе. Об этом на первом форуме ветеранов СВО, организованном фондом "Защитники Отечества", сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"Фонд "Защитники Отечества" совместно с Паралимпийским комитетом России разрабатывает программу спортивной реабилитации. <…> Также этим летом в Кузбассе планируется проведение первых соревнований среди ветеранов СВО по паралимпийским видам спорта", - сообщила она.

Заместитель председателя фонда, Герой России Алексей Романов подчеркнул, что на соревнования приедут военнослужащие, ветераны СВО, а также чемпионы и призеры Паралимпийских игр.

Цивилева отметила, что в рамках программы спортивной реабилитации запланированы другие мероприятия. Так, совместно с Военным клиническим госпиталем им. академика Н. Н. Бурденко организованы мастер-классы по адаптивным видам спорта. Среди них - пулевая стрельба, стрельба из лука, баскетбол, фехтование в колясках.

Директор фонда также подчеркнула, что тренерами и ведущими мастер-классов выступают заслуженные мастера адаптивных видов спорта - ветераны боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Филиалы фонда начали работу в каждом субъекте РФ 1 июня 2023 года.