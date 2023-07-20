Более 250 человек из 20 регионов примут участие в фестивале "Ладейное Поле" под Липецком

Губернатор области Игорь Артамонов подчеркнул, что местные реконструкторы и проводимые ими фестивали известны далеко за пределами страны

ЛИПЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 250 человек из 20 регионов страны примут участие в фестивале исторической реконструкции "Ладейное Поле", который пройдет 19 августа в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"В зависимости от погоды, мы готовы принять готовы принять до 5 тыс. зрителей, участников ожидается более 250 из 20 регионов России", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что в рамках традиционного фестиваля, проходящего в Елецком районе, самыми зрелищными станут гонки на судах-репликах и бугурты на площадке, стилизованной под палубу судна. "Зрителям покажут быт народов IX-XI веков, которые так или иначе связаны с территорией нынешней Липецкой области, ремесла, кухня, градостроительный компонент и осадное искусство - за чем-то можно будет не просто понаблюдать, а стать участником мастер-классов", - добавил Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что местные реконструкторы и проводимые ими фестивали известны далеко за пределами страны. "Ладейное поле" - событие, которое хорошо знают, любят и ждут жители не только Липецкой области, историческая реконструкция - это прекрасная возможность не просто узнать о быте наших предков, а совершить своеобразное путешествие сквозь века, такие проекты в регионе активно поддерживаются", - сказал Артамонов.

Также, по его словам, гостей и участников фестиваля ждет конкурс на лучшего метателя пращей и стрелка из лука. "Пройдут показательные выступления и конкурс на лучший костюм и доспехи, весь день будут работать кузнечная и гончарная мастерские, где под руководством мастеров можно будет освоить азы этих ремесел", - заключил Артамонов.