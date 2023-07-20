Ленобласть примет представителей 30 стран на чемпионате Европы по городошному спорту

В их числе Сирия, Куба, Вьетнам, Китай, Судан и Монголия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Представители 30 стран, среди которых Сирия, Куба, Вьетнам, Китай, Судан и Монголия, приедут в Ленинградскую область на чемпионат Европы по городошному спорту. Данные страны пока не имеют своих профессиональных спортсменов, поэтому будут соревноваться в отдельном любительском турнире, рассказала президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас в этом году впервые будет очень интересный формат - параллельно с чемпионатом Европы мы проведем любительский турнир, в котором примут участие представители 30 стран. Это те страны, которые хотят развивать у себя городошный спорт. В их числе Сирия, Куба, Вьетнам, Китай, Судан, Монголия и другие. Мы их пригласили, чтобы они сыграли у нас этот турнир и увидели профессиональных спортсменов, увидели уровень, к которому надо стремиться", - сказала Павлова.

По ее словам, все участники этой группы находятся в равных условиях - все они на начальном уровне. Первый день пребывания гости региона посвятят тренировке, которую специально для них проведут российские заслуженные тренеры. На следующий день они отыграют уже свой собственный чемпионат, в котором также будет определен победитель.

Сам чемпионат Европы в этом году пройдет при участии 40 сильнейших спортсменов из России, Германии и Белоруссии. Соревнования пройдут с 25 по 29 июля в Приозерске, где находится прекрасно обустроенная спортивная база для городошного спорта. Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, турнир станет не первым крупным спортивным событием, которое примет Приозерск.

"Мы в очередной раз в Ленинградской области в Приозерске принимаем серьезное спортивное соревнование по городкам. В прошлом году мы принимали чемпионат мира, который прошел, на мой взгляд, на хорошем организационном и спортивном уровне. В Приозерске очень хорошая база как для проведения турниров на международном уровне, так и для занятий городошным спортом. Сейчас Ленинградской области доверили право провести чемпионат Европы, что для нас очень и очень важно", - отметил Цой.