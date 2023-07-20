В Ульяновске открылась выставка "Урал Бажова. Сила места"

Посетители экспозиции также смогут увидеть письма, дневники и фотографии писателя

УЛЬЯНОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Выставка "Урал Бажова. Сила места" из собрания Объединенного музея писателей Урала в четверг в Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова в Ульяновске. Как сообщил журналистам в кулуарах выставки заведующий домом-музеем П. П. Бажова Анатолий Каптур, посетители экспозиции смогут увидеть письма, дневники и фотографии писателя, а также его личные вещи, в том числе любимый свитер.

"Представлены вещи Павла Петровича, в частности, свитер, в котором он часто фиксировался на фотографиях. Возможно, это была любимая вещь Бажова", - сказал он.

Каптур добавил, что выставка собиралась по крупицам и с большим трудом. "Была огромная работа в фондах, в том числе не только в музее писателей Урала, но и в областном краеведческом музее Екатеринбурга, в областных фондах фотографических, ну и это еще и работа с автобиографическими вещами - письмами, дневниками, записями Павла Петровича. Часть из них тоже представлена на выставке", - пояснил он.

По словам заведующего музеем, большую часть выставки занимает история Урала. "Бажов всегда считал, что его биография малозначительна по сравнению с тем наследием Урала, которое он создает. Мы здесь будем пытаться рассказывать, что такое Урал, кто такие уральцы, почему они такие суровые и почему мы живем на Урале", - отметил Каптур.

Он также уточнил, что на выставке представлен комикс "П. П. Бажов". "Это история о том, как современники интерпретируют наследие Павла Петровича. Это 6 авторов, 28 художников, которые создали роман по мотивам сказок и анекдотов наследия Павла Петровича. Работа довольно интересная", - сказал Каптур.

Как сообщила журналистам научный сотрудник Историко-мемориального центра-музея И. А. Гончарова Татьяна Трошина, выставка дополнена материалами Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. "Представлены уральские камни, самоцветы, минералы из коллекций симбирского краеведа Петра Михайловича Языкова и ульяновского краеведа Сергея Емельяновича Бирюкова. Демонстрируются также книги из фондов Ульяновской областной научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. В этом году исполняется 85 лет со дня первой публикации "Малахитовой шкатулки" и других произведений Павла Петровича Бажова. Это "Серебряное копытце", "Каменный цветок". В целом показаны различные иллюстрации многих известных художников в разные периоды времени, с которыми может ознакомиться каждый посетитель этой выставки", - пояснила она.

О писателе

Писатель, фольклорист, публицист Павел Бажов (1879-1950) прославился как автор сказов по мотивам уральского фольклора. Произведения о Хозяйке Медной горы, Даниле-мастере и других персонажах вошли в сборник "Малахитовая шкатулка". В этих историях Бажов соединял сказочные сюжеты с описанием реального быта горняков, который был знаком ему с детства. Его биография и литературное наследие неразрывно связаны с Уралом.