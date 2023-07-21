Пермский край запустил функцию прогнозирования пожаров с помощью искусственного интеллекта

По данным министерства информационного развития и связи региона, вероятность возгорания ИИ прогнозирует, в частности, на основе данных об уже произошедших пожарах

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Функция прогнозирования пожаров начала работать в тестовом режиме в рамках цифровой интеллектуальной системы "Умный лес", внедренной в Пермском крае. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Прикамья.

"Искусственный интеллект теперь может прогнозировать лесные возгорания и развитие действующего пожара на определенный период времени при конкретных условиях погоды, исходя из архивных сведений и космических снимков. В течение пожароопасного сезона 2023 года разработчики вводят необходимые корректировки", - сообщили в правительстве.

По данным министерства информационного развития и связи региона, вероятность возгорания определяется при помощи ИИ на основе данных о произошедших возгораниях и определенных факторов. Учитываются таксационные характеристики каждого лесного выдела, метеорологические показатели в предшествующий период: температура и влажность воздуха, количество осадков и скорость ветра, высота, уклон и экспозиции склонов, влажность почвы, а также расстояние до ближайших дорог и населенных пунктов. В расчет берется и скорость распространения пожара: днем по направлению подъема она будет выше, чем на спуске. Как пояснили разработчики модели, после ввода условий для возможного возгорания, исходя из архивной информации, новые данные от метеостанций передаются на компьютер, где лесные участки классифицируются по вероятности возгорания от 0 до 100%, и специалисты видят сигнал об угрозе возникновения пожара.

Как отметил министр информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, в ближайший год система будет дорабатываться до конечного продукта. "У проекта большие перспективы, так как природные пожары - ежегодная острая проблема не только нашего региона. Поэтому нам необходимо выявлять районы и условия, при которых возникает большая вероятность пожаров", - сообщил Шиловских.

Разработка цифровой интеллектуальной системы "Умный лес" началась в Пермском крае в 2019 году для контроля над незаконной рубкой и теневым оборотом древесины. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Махонин, система защищает лесные ресурсы Прикамья. "Сегодня мы получаем 100% данных о лесном хозяйстве края в цифровом виде. В России аналогов этому нет. Мы первый регион, где такая или подобная система предназначена не только для отслеживания общего состояния лесного фонда, но и для оперативного реагирования на изменения на территории лесничества", - сказал Махонин.

Лес покрывает более 15 млн га всей территории Прикамья, 20% лесного фонда региона расположены в Коми-Пермяцком автономном округе. Лес является весомой доходной частью бюджета региона. В частности, поступления в бюджеты разных уровней от лесозаготовки и лесопереработки в Прикамье в 2022 году составили порядка 2,5 млрд рублей.