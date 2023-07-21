В Екатеринбургском зоопарке родились детеныши редких видов ленивцев и лемуров

Впервые в зоопарке также родились тары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Детеныши редких видов ленивцев, лемуров, приматов и кинкажу родились в Екатеринбургском зоопарке в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

"У нас родились ленивцы, мы все еще остаемся в лидерах по размножению данного вида в России. Также появились восточный колобус, лемуры, приматы, кинкажу и из редкого радуют тары, которые успешно размножились в нашем зоопарке впервые в этом году", - сказал он.

По словам Грачева, в зоопарке вывели на экспозицию новых животных - фиников, генетов и песцов. В ближайшее время планируют также привезти новый вид животных.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В зоопарке находятся более 1 тыс. животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещают более полумиллиона человек.