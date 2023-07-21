Участники международного пробега "Дороги славы - наша история" посетят 12 городов

В течение 15 дней участники автопробега посетят Курск, Брянск, Гомель, Брест, Минск, Полоцк, Витебск, Смоленск, Кардымово, Москву и Волгоград

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Участники патриотического автопробега "Дороги славы - наша история" отправились из Ростова-на-Дону, всего они посетят 12 городов и четыре памятных места. Об этом ТАСС сообщила руководитель ростовского регионального патриотического движения Ася Компаниец.

"Отправной точкой стал мемориальный комплекс "Павшим воинам" в сквере имени Фрунзе, где собралось более 100 человек. Мы возложили цветы. Сейчас держим путь в Курск. Мы посетим 12 городов и четыре памятных места - музейный комплекс "Хацунь" в Брянской области, а также мемориальный комплекс "Хатынь", музей-заповедник "Бородинское поле" и Мирский замок в Белоруссии. Программа насыщенная - на местах мы примем участие в церемонии возложения цветов, памятных митингах и акциях, концертных программах, встретимся с молодежью", - сообщила Компаниец.

В пресс-службе движения "Дороги славы - наша история" уточнили, что в течение 15 дней участники автопробега посетят Курск, Брянск, Гомель, Брест, Минск, Полоцк, Витебск, Смоленск, Кардымово, Москву и Волгоград. В составе автоколонн - представители регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Ключевым моментом автопробега станет музыкальная программа "От войны к миру", также будет реализовываться ежегодный проект "Исторический дневник".

Автопробег "Дороги славы - наша история" проходит с 2016 года. В этом году акция посвящена 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, 80-летию со дня окончания одного из решающих сражений Великой Отечественной войны - Сталинградской битвы. Автопробег состоится в поддержку спецоперации.