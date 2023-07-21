В Ивановской области в план подготовки к 800-летию Юрьевца включили более 80 мероприятий

Проект плана мероприятий предопределяет будущую работу на полтора года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 80 мероприятий включено в план подготовки к празднованию 800-летия Юрьевца Ивановской области, которое будет праздноваться в 2025 году на государственном уровне. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам прошедшего в регионе в пятницу первого заседания оргкомитета, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Детально план мероприятий представила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. Он включает восемь направлений, в том числе реставрацию объектов культурного наследия; ремонт подъездных дорог и улично-дорожной сети; ремонт зданий; благоустройство; модернизацию городской инженерной системы ЖКХ; культурно-массовые и просветительские мероприятия - всего более 80 мероприятий", - говорится в сообщении.

Голикова отметила, что проект плана мероприятий предопределяет будущую работу на полтора года - до празднования юбилейной даты. "Нашей задачей является подчеркнуть аутентичность города. <...> Это туристическое и историческое место. Наверное, это его истинное предназначение, и сюда и надо направить наши основные усилия", - сказала вице-премьер.

Перед заседанием оргкомитета Татьяна Голикова в сопровождении губернатора Станислава Воскресенского посетила исторический центр Юрьевца, в том числе набережную Волги, Дом-музей братьев архитекторов Весниных, музейный центр Андрея Тарковского. Глава области поблагодарил вице-премьера за решение провести первое установочное заседание именно в Юрьевце. "Рассчитываю, что мы привлечем внимание жителей страны к нашему городу. Уверен, что многие в него влюбятся, и думаю, что захотят тоже присоединиться к его преображению и развитию", - добавил Воскресенский.

Город Юрьевец, основанный в 1225 году, расположен на правом берегу Горьковского водохранилища в 150 км к северо-востоку от Иванова. Он привлекает туристов красивой природой и богатой архитектурой. Там находится музейный центр имени режиссера Андрея Тарковского, чье детство прошло в этом малом городе. Сейчас здесь проживают около 7,8 тыс. человек. В 2025 году Юрьевцу исполнится 800 лет, по поручению президента России Владимира Путина это событие отметят на государственном уровне.