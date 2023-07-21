На фестивале "Архстояние" под Калугой покажут спектакль-перформанс по "Евгению Онегину"

В спектакле используют методы полного погружения зрителей в происходящее действие

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Спектакль-перформанс "Сон Татьяны. Гадание", созданный по мотивам пятой главы романа в стихах "Евгений Онегин", представят на международном фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" с 28 по 30 июля в Калужской области. В спектакле используют методы полного погружения зрителей в происходящее действие, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"На фестивале театр "Пух и прах" впервые представит спектакль-перформанс "Сон Татьяны. Гадание". Авторы спектакля-перформанса Анастасия Смирницкая, Иошпа Этель и Сергей Быстров оттолкнулись от самого мистического эпизода - пятой главы "Евгения Онегина" и раскрывают тему гаданий. Перформанс пройдет в сотрудничестве с театром "Трикстер", "Москонцертом", также участвуют композиторы Петр Айду и Антон Светличный", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в спектакле используют методы звукового-шумового и иммерсивного театра, то есть погружения зрителей в происходящее действие. "Зрители попадут в пространство зачарованного леса, в котором оживут персонажи сна и окажутся на совместном фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале зрители получат свое личное предсказание и сами решат, придавать ли увиденному значение или забыть", - добавили в пресс-службе.

Тема фестиваля "Архстояние" в 2023 году - "Игра в предсказания". Проект хедлайнера фестиваля - архитектора Алексея Козыря можно будет увидеть единожды на фестивале - следующие 27 лет он будет храниться под землей, шестиметровая капсула времени вместит в себя более 1,5 тыс. личных посланий гостей "Архстояния". В парке появится инсталляция "Павильон предсказаний", с помощью искусственного интеллекта можно будет выбрать сценарий будущего для всего человечества и получить личный прогноз. Впервые частью программы станут арт-кэмпы, где гостей ждут квест в поисках произведений искусства, "сеновал" с видеоиграми, сад растений-интродуцентов и другое. Премьерой этого года станет масштабный звуковой перформанс "Пиродрама" от композитора Владимира Горлинского, написанный специально для Никола-Ленивца.

Также на фестивале откроют два арт-дома, один из них - девятиметровый дом-обелиск на пьедестале от архитектурного бюро Katarsis, в который ведет низкая дверь, а светящееся окно дает понять, что он обитаем. На нижнем этаже - кухня, туалет, стол и две лавки, на верхнем - пространство для сна и размышлений о вечном с небольшим окном в потолке, там, по задумке авторов, могли бы на разных уровнях проживать Илья Обломов и Андрей Болконский. Второй арт-дом называется "Воздухопровод", он перенесет гостей фестиваля в будущее, где чистый воздух станет недоступным, но, живя в этом доме, посетители, как сквоттеры, смогут его добывать.

О парке

Арт-парк Никола-Ленивец считается самым большим арт-парком Европы, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены арт- объекты Бобур, Николино Ухо, Блиндаж, Вселенский разум. "Архстояние" проводится в регионе с 2006 года. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства.