Из Архангельска на Соловки стартовала Соловецкая регата

В ней участвуют восемь парусников

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Самая северная в России Соловецкая регата стартовала в субботу из Архангельска на Соловки, передает корреспондент ТАСС. С утра шел сильный дождь, но к моменту старта от Красной пристани в центре города он прекратился.

Протяженность первого этапа составила 10 миль: от Красной пристани до деревни Красное на острове в дельте Северной Двины.

Как сообщил ТАСС главный судья соревнований Вадим Волоцкой, в 2023 году это не только спортивные состязания, но и фестиваль с культурной и экскурсионной программой. "В этом году у нас и общий зачет, так и специальный любительский зачет, потому что у нас идут не только спортсмены-профессионалы, но и любители парусного спорта. Соловецкая регата теперь не только спортивное соревнование, а фестиваль. Не только спорт, но и туризм, отдых, рекреация, событийные мероприятия для развития туризма в нашем регионе", - сказал Волоцкой.

Гонка по Белому морю проводится в 48-й раз. Маршрут 2023 года: Архангельск - Красное - остров Кумбыш - Пертоминск - остров Жижгин - Пушлахта - Онега - Соловки. Общая протяженность гонки составит около 350 миль. "В начале ожидается ветреная погода, что хорошо, в сторону Онеги нас быстро унесет попутным ветром", - отметил собеседник агентства. В регате участвуют восемь парусников.

Конец июля считается благоприятным по погоде для проведения парусных гонок, но в Белом море могут быть высокие волны и сильные ветра.

Знакомство с территорией

Впервые регата прошла по этому маршруту в 2022 году, этапы не предполагают ночных переходов, чтобы участники могли отдохнуть и познакомиться с территорией. Например, деревня Пушлахта, которая находится на западе Онежского полуострова, является одной из самых труднодоступных на побережье. Туда нет дорог и не летают самолеты, попасть в населенный пункт можно только по морю или зимой на вездеходе. "В Пушлахте подготовили замечательные мероприятия, культурную программу, даже в такой удаленной деревне", - сказал Волоцкой. Пушлахта известна тем, что в 1854 году во время Крымской войны здесь высадился десант интервентов, им оказал сопротивление небольшой отряд поморов. Союзники полностью сожгли деревню, ее восстановили, а для жителей собрали по подписке значительную сумму денег.

В Пушлахте пройдет посвящение участников в соловецкие юнги. Большая программа запланирована и в Онеге. Здесь пройдет парад яхт, 27 июля в Онеге состоится праздник "Морошка. Рыбешка. Да поморска одежка", откроется выставка "Онежские мореходы". Завершится регата 29 июля на Соловецких островах. На архипелаге участники посетят Соловецкий монастырь и Кремль.

Как отметил главный судья, в 2023 году к регате удалось привлечь спонсоров, впервые за много лет победителей ждут денежные призы.

О регате

Соловецкая регата - это традиционный фестиваль парусных яхт, состоящий из нескольких этапов, который проводится на акватории Белого моря с 1974 года. Инициатором регаты выступил участник Олимпийских игр Юрий Анисимов.