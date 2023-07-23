В Приморье в 2023 году планируют благоустроить свыше 60 общественных пространств

Это обсудили во время рабочей встречи глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор края Олег Кожемяко

ТАСС, 23 июля. Благоустройство 62 общественных пространств планируется в Приморском крае в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя России по итогам рабочей поездки во Владивосток главы министерства Ирека Файзуллина.

"В 2023 году в крае планируется благоустроить 62 общественные территории", - говорится в опубликованном сообщении.

Во Владивостоке Файзуллин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Рассматривались вопросы развития стройкомплекса региона, а также реализация проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Чистая вода", входящих в нацпроект "Жилье и городская среда".

В ходе встречи также поднимались вопросы развития строительного комплекса края. По данным Росстата, ввод жилья за первое полугодие в регионе составил 625 тыс. кв. м, что превышает показатели прошлого года на 48,3%. Также в регионе реализуется программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года: уже расселено 72,85 тыс. кв. м ветхого жилья. Для формирования условий для комфортного и доступного проживания в Приморском крае реализуется программа строительства домов для сдачи в коммерческий найм. Во Владивостоке ведется строительство такого многоквартирного жилого дома на 439 квартир.

"Мы видим, что на территории региона успешно исполняются все программы, как <...> мы задумали, и в плане инфраструктурного меню реализация проектов идет в том графике, который был согласован. Самое главное сейчас - заложить и обеспечить тот градостроительный потенциал, который необходим для дальнейшего развития территорий", - сказал Файзуллин.