В Екатеринбурге приготовили самый большой в России рулет из ветчины и сыра

Его вес составил 41 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Кулинарный рекорд по приготовлению самого большого рулета из ветчины с занесением в Российскую книгу рекордов установили в Екатеринбурге на гастрономическом фестивале "Да, шеф!", который организован к 300-летнему юбилею города. Вес рулета составил 41 кг, передает корреспондент ТАСС.

"На фестивале "Да, шеф!" мы всегда стараемся удивить город, людей, стараемся сделать что-то большое, гигантское, страна-то гигантская, - сказал журналистам шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. - Мы всегда стараемся базироваться на какой-нибудь локальной теме, локальном продукте либо блюде. И оказывается, что единственный продукт, который объединяет весь Екатеринбург, - это майонез ЕЖК, он один во всей России - самый узнаваемый и любимый людьми. А что мы больше всего любим с майонезом? Салаты, но сложно сделать на такое количество гостей, поэтому сначала решил сделать самое гигантское яйцо под майонезом, а потом все-таки подумали, что рулет будет намного интереснее и вкуснее".

Ивлев отметил, что изначально планировалось приготовить рулет весом 30 кг, но в конечном результате удалось увеличить вес до 41 кг.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, кулинарная битва "Суперкулинар Екатеринбурга" завершилась победой шеф-повара Вячеслава Бондина. Главным призом стал половник из серебра с позолотой, созданный специально для фестиваля.

В финальный день фестиваля гостей ждут молодежная кулинарная битва, мастер-классы "Гастро-легенды Екатеринбурга", чемпионат по поеданию пельменей, мастер-классы для школьников от студентов техникума "Кулинар", выступления от представителей Киргизии и посольства Белоруссии, а также состязания в квиддиче, твистере, Angry Fruits и Food Ball.

Фестиваль "Да, шеф!" впервые проходит в Екатеринбурге с 22 по 23 июля. Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.