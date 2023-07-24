Во Владивостоке открылся Всероссийский форум благоустройства малых городов

В мероприятии примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны" открылся во Владивостоке. Основной темой мероприятия станет развитие творческого и средового потенциала для роста экономики и населения страны, передает корреспондент ТАСС.

Участие в форуме принимают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ", главы российских регионов.

Эксперты обсудят управление комфортной городской средой на основе данных, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Участники расскажут о городских пространствах, которые стали нужными и востребованными, приведут примеры рационального подхода к выбору территории и социокультурному программированию пространств. Также предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств.

Главным событием форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.