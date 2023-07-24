В Ельце зафиксировали массовое нашествие насекомых-поденок

Насекомые живут около часа и служат для местных жителей приметой хорошего клева рыбы в реке Быстрая Сосна

ТАСС, 24 июля. Массовое нашествие насекомых-поденок зафиксировали в Ельце Липецкой области, рассказала ТАСС в понедельник представитель пресс-службы города Алена Трубицына.

"Явление было этой ночью на Каракумском мосту в Ельце и продлилось максимум час - потому что эти насекомые живут примерно час", - рассказала она.

24 июля в социальных сетях появилось видео, записанное из салона автомобиля: машина едет сквозь завесу из летящих насекомых на мосту. По данным собеседницы агентства, массовое нашествие поденок наблюдают в Ельце ежегодно в середине или конце июля возле реки Быстрая Сосна, но в 2023 году оно было особенно масштабным из-за прошедших накануне дождей.

Трубицына сказала, что многие жители природное явление считают признаком хорошего клева, потому что насекомые падают в реку Быстрая Сосна и служат прикормом для рыбы.