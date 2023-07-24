Общественники в Курске предложили запретить трансляцию музыки недружественных стран в ТЦ

Омбудсмен региона Владимир Фирсов также поддержал предложение о пересмотре репертуара художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах города

ТАСС, 24 июля. Омбудсмен Курской области Владимир Фирсов поддержал предложение общественников Курска, в том числе ветеранов боевых действий, о запрете трансляции в торговых центрах и публичных местах зарубежной музыки и песен недружественных стран. Соответствующее обращение направлено в органы власти, написал в понедельник Фирсов во "ВКонтакте".

"Продолжают поступать обращения жителей Курска, которые возмущены фактами неуважительного отношения к русской культуре и требуют прекращения трансляции в публичных местах и торговых центрах музыки, песен недружественных стран, спонсирующих нацизм. Поступило новое коллективное обращение (более 30 подписей) от ветеранов боевых действий из Курска", - сообщил Фирсов.

Он отметил, что с учетом чрезвычайной важности вопроса, необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти он поддержал мнение жителей и обратился в органы власти. "По всей видимости, отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области действительно следует задуматься над репертуаром не только музыкальных произведений торговых центров, но и пересмотром репертуара художественных фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах города", - добавил он.