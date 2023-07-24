В проекте участвуют более 130 вин

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Роскачество осенью впервые проведет в Севастополе "Дни российских вин", акция направлена на популяризацию и продвижение вин местного производителя, сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева по итогам совещания "Винный гид России - 2023": аудит винодельческих хозяйств Севастополя".

"Мы покажем потребителям, что есть российские вина отличного качества. "Дни российских вин" будут проводиться на региональном уровне в Севастополе. Мы постараемся в начале осени запустить эту акцию. Она позволит увеличить продажи вин местного производства, это очень важно сделать максимально быстро, пока не закончится туристический сезон", - сказала Саратцева.

По ее словам, Севастополь является одним из винодельческих регионов страны, а акция "Дни российских вин", одной из целей которой является коммуникация между производителем и потребителем, поможет вывести севастопольское вино на новый уровень.

Саратцева сообщила, что в проекте "Дни российских вин", который дважды в год проходит в розничных сетях, участвуют уже более 130 вин, которые произведены в Севастополе. "Регион стабильно показывает высокие оценки при аудите, оценка выше четырех баллов по пятибалльной шкале в различных категориях - белые, красные, розовые и игристые вина. В каждой категории есть свои лидеры, потребителю действительно есть что выбрать из продукции, производимой в Севастополе", - заключила Саратцева.

Она добавила, что, кроме этого, Роскачество популяризирует энотуризм - новое направление для тех, кто интересуется вином и хотел бы увидеть, как оно производится, включая информацию о винодельнях в свой гид, что также способствует продвижению качественных российских вин на внутреннем рынке.

"Дни российских вин" - программа мероприятий, инициированных Минпромторгом и Минсельхозом России, направленных на поддержку и популяризацию вин, произведенных из винограда, выращенного в России. Акция проходит дважды в год: в мае-июне и в октябре-ноябре. В дни акции в крупнейших торговых сетях страны, в ресторанах и винных бутиках можно по специальным ценам приобрести вина, происхождение из российского винограда и качество которых подтверждено экспертами. Магазины и рестораны, участвующие в акции, отмечаются специальной символикой.