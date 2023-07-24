В Ярославле для молодежи создали туристическую информационную платформу

Пользователям платформы, в частности, доступны бесплатные мобильные аудиогиды

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Информационная платформа "Молодежный Ярославль", созданная при федеральной грантовой поддержке, начала работать для туристов, сервис объединил информацию об интересных достопримечательностях, местах для прогулок, ресторанах, также платформа предлагает авторские маршруты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Начала работу единая туристическая платформа для молодых туристов, самостоятельно планирующих поездку в Ярославль. На ней собрана информация об интересных для юного поколения городских достопримечательностях, локациях для прогулок и фото, местах для отдыха и развлечений. Сервис рассказывает про современное творчество, гастрономию, отели и хостелы, предстоящие молодежные события", - говорится в сообщении.

Пользователям платформы доступны бесплатные мобильные аудиогиды по туристическому центру Ярославля. Их разработали в двух форматах - велопрогулок и пешеходных экскурсий. Услуги сервиса доступны без регистрации и скачивания. Список мест постоянно пополняется, также пользователи могут составить индивидуальный маршрут.

Проект реализовали при грантовой поддержке Росмолодежи. Над платформой работала команда "Молодой Ярославль", в 2014 году она создала большой проект "Городской аудиогид".

Ярославль входит в Золотое кольцо России и носит звание столицы знаменитого маршрута. В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки объектов, находящихся под государственной охраной.