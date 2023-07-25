Почти 50% бытовых отходов Томской области будут отправлять на переработку

Таких показателей планируют достичь благодаря вводу в конце 2024 года нового мусоросортировочного комплекса

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Объемы переработки бытового мусора в Томской области планируют увеличить почти в 100 раз, примерно до 115 тыс. тонн благодаря вводу в конце 2024 года нового мусоросортировочного комплекса. Почти 35% всего мусора будут перерабатывать в Томске, еще 14,6% - отправлять на российские заводы, сообщили во вторник в пресс-службе комплекса.

"Ввод в эксплуатацию автоматизированного КПО "Сибирь" позволит нам обрабатывать 230 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Из них мы сможем выбирать почти 50% полезного - 14,6% отправлять на перерабатывающие заводы РФ, а из почти 35% - производить технический грунт. По сути, КПО "Сибирь" - это предварительная обработка ТКО, которая делает отходы экологически безопасными - и те, что пойдут в переработку и те, что в качестве "хвостов" отправятся на полигон", - приводятся в сообщении слова главного инженера Константина Соболевского.

По данным ежегодного доклада об экологической ситуации в регионе, в 2022 году региональные операторы собрали у жителей 259 тыс. тонн бытовых отходов. Из них на единственном в области полуавтоматическом мусоросортировочном комплексе (в городе Северск) обработано 22 тыс. отходов, а на переработку в виде вторсырья регион отправил только 1,3 тыс. тонн отходов - и это лишь 0,5% от всего собранного мусора. Таким образом, показатели переработки ТКО в полезное сырье превысят нынешние показатели региона почти в 100 раз.

В частности, картон и бумага будут перерабатываться в городах Кемерово и Бийск, полиэтилен - на заводе в Омске, ПЭТ - в Новосибирске, Челябинске и Гусь-Хрустальном. Металлы и стекло - также в Новосибирске. В Томске будут перерабатывать органику в технический грунт, который можно использовать для пересыпки и рекультивации мусорных полигонов, в качестве наполнителя для отработанных карьеров, образованных, в том числе, при добыче полезных ископаемых, а также в строительной отрасли и сельском хозяйстве.

"После ввода в эксплуатацию КПО, мы планируем реализацию еще одного важного для Томской области проекта. Это производство полимерной продукции, где в качестве сырья будет использоваться вторсырье, отобранное на КПО "Сибирь". Завод сможет производить ПЭТ-гранулы, являющиеся промежуточным продуктом, а также выпускать готовую продукцию, например, различные упаковки, полимерные волокна, покрытия, листы и даже малые архитектурные формы", - приводятся слова гендиректора комплекса Дмитрия Митасова.

Ранее Митасов сообщал ТАСС, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн отходов в год планируют построить в Томской области в 2024 году. Соответствующее концессионное соглашение было заключено между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона и ООО "Томская региональная концессионная компания".