Аэропорт Байкал в Улан-Удэ включили в ТОР "Бурятия"

Он будет служить для вылетов внутренних авиарейсов

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ вошел в территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Сегодня <...> подписал постановление правительства о включении нашего аэропорта в ТОР. У аэропорта будет льготное налогообложение, это позволит быстрее окупить инвестиции, которые инвестор вкладывает в строительство нового терминала", - сказал Цыденов.

Строительство нового терминала в аэропорту города Улан-Удэ началось в 2022 году, он будет служить для вылетов внутренних авиарейсов, действующее же здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов. Окончание строительства планируется в 2024 году.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году по федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.