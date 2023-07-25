Почтовый конверт к 300-летию Екатеринбурга вышел тиражом в 200 тыс. экземпляров

Он уже поступил в отделения "Почты России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Почтовый конверт, посвященный 300-летию Екатеринбурга, выпустили тиражом в 200 тыс. экземпляров. Он уже поступил в отделения "Почты России", сообщил отдел компании по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал.

"Юбилейные конверты в честь уральской столицы выпущены тиражом в 200 000 экземпляров. Конверт уже поступил в отделения Екатеринбурга и Свердловской области. На рисунке "Наше лето на Плотинке", который стал иллюстрацией конверта, Даниил Медведев изобразил Дом Севастьянова и городскую набережную в яркой цветовой гамме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в отделе, в качестве иллюстрации на конверте было выбрано именно такое изображение, поскольку рисунок стал победителем в конкурсе "Град возвышенный, град вдохновенный".

Ранее к 300-летию Екатеринбурга также были выпушены штемпель и марки.

Празднование 300-летия города запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.