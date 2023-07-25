В Якутии к 2030 году планируется сократить уровень бедности в два раза

Эти планы, а также другие цели и задачи социальной сферы будут включены в новый указ главы региона

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти Якутии намерены вывести из бедности почти 70 тыс. человек, тем самым сократив уровень к 2030 году в два раза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в два раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем еще почти 70 тыс. человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тыс. семей, скорее всего, нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева, который принял участие в стратегической сессии работников социальной сферы по разработке предложений к проекту нового указа.

Эти планы, а также другие цели и задачи социальной сферы будут включены в новый указ главы региона "О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии", подписание документа ожидается в ближайшее время.

"Напомним, в прошлом году в сложных экономических условиях в республике приняты беспрецедентные меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. В два этапа повышались заработные платы всех категорий работников бюджетной сферы. На эти цели из госбюджета Республики Саха (Якутия) направлено 8,8 млрд рублей", - добавили в правительстве.

С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, также повышена заработная плата более 24 тыс. квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты.