В Челябинской области ожидают неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

В пресс-службе Министерства экологии региона также отметили, что промышленные предприятия готовы приостановить часть производственных процессов для снижения объема выбросов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов направлений прогнозируют в пяти городах Челябинской области с вечера вторника по четверг, говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"25-27 июля Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 19:00 (17:00 мск) 25 июля до 19:00 (17:00) 26 июля в Магнитогорске. С 19:00 (17:00 мск) 25 июля до 14:00 (12:00 мск) 27 июля в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино", - сказано в материалах.

В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области сообщили журналистам, что, кроме того, в это время существует опасность лесных пожаров и, как следствие, возможно образование дымки и появление запаха гари. Промышленные предприятия региона готовы приостановить часть производственных процессов для снижения объема выбросов.